Postimehe video: prantslasest olümpiavõitja avaldab eestikeelses intervjuus Eestile armastust

(inglise keeles) Lähen nüüd inglise keelel üle. (pikk paus). Ma ei teagi, mida öelda, sest kui rääkisid mu naisest ja lastest, muutusin kohe väga emotsionaalseks. Aga kõik juhtunu on suuresti tänu Eestile. See medal kuulub poolenisti Eestile, sest mu abikaasa on eestlanna ja meie lapsed kasvavad üles mõlemas riigis ning hoiame neid mõlemas kultuuriruumis. Ma armastan Eestit ja mulle väga meeldib seal. Ning olen väga õnnelik, et sinu siit leidsin, sest see, mis ma praegu ütlesin, tuli kõik südamest.