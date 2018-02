Talihärm: tahaks loota, et 30 sekka sõitmine on minu uus reaalsus

Esimeses kahes lasketiirus kulus Talihärmal tavapärasest veidi rohkem aega. Esimeses tiirus eksis ta korra, teises kaks korda. «Esimeses kahes tiirus oli pea hajevil ja raske oli keskenduda, sellest ka aeglasemad laskeajad. Ei suutnud end 110 protsenti kokku võtta, selline vaimne väsimus oli peal võib-olla. Nii mitu korda olen pidanud ennast juba kokku võtma ja täna jäi esimeses kahes tiirus ehk viis protsenti puudu,» selgitas eestlanna.

Kui palju segas Talihärma fakt, et võistlus lükati päeva võrra edasi? «Nii ja naa. Kui eile see info tuli, häälestasin end kiiresti ümber, et võistlemist ei tule. Aga me kunagi ei tea, kuidas see täpselt mõjus.»

Enne tänast oli lootus, et Talihärm pääseb ka mass-starti. «Pigem ei saa sinna. Mul oli isegi au selles punktitabelis nii kõrgel olla. Ma pole kunagi varem isegi varunimekirjas olnud. Saan või ei saa, see on juba tulevikumuusika. See on minu elu parim tiitlivõistlus ja selle lisaboonuse pärast ma kurvaks ei muutu,» ütles ta.

Mass-stardi lootus Talihärmale lisapingeid ei pannud. «Täna oli mul pingeid kõige vähem. Mul ei olnud mass-stardi pärast lisapingeid ja ma täna ei mõelnud sellele.»

Suuskade kohta ütles eestlanna, et vähemalt esimesel ringil olid need väga head. «Aga siis hakkas tasapisi kehvemaks minema. See rada on siin must ja see koguneb suusa alla, mis iseenesest on loogiline. Kindlasti jään hooldemeeste tööga rahule, sest suusad olid konkurentsivõimelised.»

Talihärm tegi igati korralikud olümpiastardid, teenides sprindis 22. ning jälitussõidus 26. koha. Mis on eestlase kõrgete kohtade taga? «Laskekindlus on praegu olnud minu trump. Just tuulisema ilmaga olen oma suutnud ära teha. Ka sõidukiirusega saan rahule jääda. Olen terve selle aasta saanud stabiilse sõiduvormi. Aasta alguses oli võib-olla laskmisega rohkem probleeme, aga nüüd on sellega ka paremini.»

Laskmine on Talihärma sõnul eelkõige kinni peas, sest treenitakse seda ju pidevalt. «Laskmine on hästi mentaalne. Me treenime seda tegelikult ju kogu aeg. Laskmine on maksimaalne keskendumine. Kui liiga palju tahad, punnitad üle, kui liiga vähe tahad, oled lohakas. See on selline väga peenikest nööri mööda kõndimine. Ühte lihtsat lahendit pole, näiteks jaanuari alguses ma tegelikult väga palju ei lasknud.»

Mõistagi on olümpiamängude kõrged kohad kergitanud Talihärma lootusi järgmisteks võistlusteks. «Ma tahan kogu aeg oma eelmist parimat üle sõita. Nüüd on uus parim olemas, mida üle sõita. Süües kasvab isu!»

Lisaks lükkas Talihärm ümber väite, et maailmakarikasarjas oleks palju konkurents tihedam kui olümpial. «Mitte oluliselt tihedam! Pigem saadavad siin osad riigid neli sportlast välja ja MK-l näiteks kolm, nagu meil meestelgi. Ei saa väita, et olümpial hullult palju lihtsam kõrgeid kohti teenida oleks,» ütles ta.

Talihärm tahaks loota, et stabiilselt 30 parema sekka jõudmine on tema uus reaalsus. «Aga laskesuusatamisega on selline lugu, et tulemuste sisse on kodeeritud väike võnkumine. See on normaalne, et mõni päev on parem, mõni halvem. See on laskesuusatamine ja sellepärast seda vaadataksegi.»

Talihärm võtab olümpialt kaasa kõik positiivse, sest see motiveerib teda elus edasi liikuma. «Ma tean, kus on need kohad, millega pean tööd tegema. Ma arvan, et ma võin seda tööd nägu naerul teha.»