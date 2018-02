Pärmäkoski võitis iidoliga sama medali

Soomlased on õnnelikud, et Krista Pärmäkoski tõi murdmaasuusatamises endale ja riigile teise medali Pyeongchangist. See oli taas pronks, aga napimast napim – finišisirgel tiksusid sekundid võrdluses Marit Björgeniga ja lõpuks sai soomlanna täpselt sama aja!