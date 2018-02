Sportlase treener Aleksei Zlobin ütles Venemaa infokanalile 360tv.ru, et tema hoolealusel on hüppeliiges kahest kohast murdunud. «Mis ma tema kohta ütlen – tunneb ennast nagu inimene, kellel on luu murdunud. Temal on valus ja meil kõigil kahju,» sõnas Zlobin.