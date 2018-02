Kadri Pihla abikaasa olümpiakullast: nüüd tuleb ta lõpuks koju!

«Plaani järgi pidi ta 18. veebruaril koju jõudma, aga seoses võidetud medaliga sõidab ta esmalt Pariisi. Ent sel väikesel edasilükkumisel on hea põhjus!» sõnas Postimehega Skype'i vahendusel vestelnud eestlanna. «Esimesed kaks tundi pärast Pierre’i võitu olid ikka väga emotsionaalsed, aga nüüd olen juba argipäevas tagasi – vaja laste eest hoolitseda, poes käia ja koristada. Aega mul eriti pole!»

Neli aastat tagasi võitis Vaultier’ olümpiakulla Sotšis kaks kuud pärast rasket põlvevigastust. Pihla sõnul on tema emotsioon seekord rahulikum. «Teadsin et Pierre on väga tugev, ta ju võitis nii trenni kui ka kvalifikatsiooni, aga lumelauakrossis võib kõike juhtuda. Lootsin, et mingi medal ikka tuleb, aga tuli suisa kuld!»

Teine olümpiakuld tuli aga läbi suure draama, sest poolfinaalis Vaultier kukkus, ent jõudis siiski kolmandana finišisse, sest kolm rivaali kukkusid veel ja jäid temast tahapoole. «Kui Pierre kukkus, viskasin mütsi peast maha ja panin käed silmade ette. Mõtlesin: sinna see nüüd jäi. Aga kui kaks esimest olid finišisse jõudnud ja kedagi ikka ei tulnud, hakati saalis prantsuse keeles skandeerima «Punased püksid! Punased püksid!» ning siis ta tuligi ja pääses finaali!»

Abielupaari lapsed, nelja-aastane tütar Kimi ja 10-kuune poeg Robi olid Prantsusmaa aja järgi varahommikul toimunud võistluse ajal kodus vanavanemate hoole all. Pihla läks aga nende elukohaks oleva Serre Chevalier’ külamajja ühisvaatamisele, kuhu olid lisaks kohalikele saabunud ka Prantsusmaa telemehed ja ajakirjanikud.

Nüüd oodatakse aga pereisa pikki silmi koju. «Sel hooajal oleme Pierre’i kodus vähe näinud. Vahel tuli ta mõneks päevaks, aga vahel jäi suisa terveks nädalaks!» muigab Pihla. «Praeguse seisuga pole ma teda MK-etappide tiheda kalendri ja olümpiaks valmistumise tõttu poolteist kuud näinud, aga kuna tema töö ongi selline, siis ma ei kurda. Kui ta tahab, jätkaku minu pärast veel neli aastat! Ning kui Pierre on kodus, käib tema elu 100% laste järgi.»

Kahekordse olümpiavõitja finišijärgset juttu, et ta on vana ja vaevalt ta kolmanda olümpiakulla sihikule võtab, soovitab Pihla võtta koefitsiendiga. «Ta on seda vanaduse-juttu korranud küll ja küll, aga mis vanus see 31 ikka on?!»

Asi, mis võib Prantsusmaa olümpiatšempioni meelt muutma panna, on igakevadine saabumine Eestisse. Kui pereisa hooaeg läbi, pakitakse alati kohvrid ning saabutakse mitmeks kuuks pereema kodumaale. «Pierre ei jõua kunagi kevadet ära oodata. Ta tõesti armastab Eestit, kuhu tulekuga kaasnev keskkonnavahetus on tema jaoks meeldiv. Samuti see, et Eestis liiguvad kõik asjad kiiremini kui Prantsusmaal!» sõnab Pihla.