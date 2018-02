Lõugu laksutanud venelane saadeti olümpiamängudelt minema

2015. aastal maailmameistriks tulnud Pavlitšenko põrus täielikult, kui pidi leppima ühekelgul 14. kohaga. Ta tegi kõigis neljas sõidus vigu, kuid pärast võistlust ütles intervjuus, et ebaõnnestumise põhjus peitus erimeelsustes peatreeneriga. Pavlitšenko väitis, et tal ei lubatud kaasa võtta isiklikku treenerit Eduard Burmistrovit, kes suutnuks heal tasemel ette valmistada tema võistluskelgu. Ning Burmistrovi kõrvaldamine olevat Demtšenko süü. «Olen ka ise süüdi, et lõpuni enda eest seista ei suutnud,» ütles Pavlitšenko.