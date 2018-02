Zahkna suusakiirusest: tipud oleksid selja taga naernud, aga mina jään rahule

«Kuus lasketiiru olümpial ja mitte ühtegi nulli. Minu poolt väga kohutav. Sprindis oli selge, et loodusjõud olid vastu. Täna olid aga kõigil võrdsed olud ja kohutavat tuult polnud. Vähe sellest, et ootasin enda poolt korralikku võistlust, ei tulnud üheski tiirus õnnestumist. Jama,» ütles Zahkna, kes eksis kõigis neljas tiirus korra.

Kuidas eestlane olümpiaga rahule jääb? «Ei olnud ühtegi suurt ära kukkumist, kus oleks tuulevaikuses ühes tiirus kolm mööda pannud. Kontroll oli olemas ja sõidupoolega olen rahul. Tunnen, et suund on õige. Vahepeal olin teistega võrreldes nii taga, et seal polnud enam vahet, mida ma teen – igatepidi oleks paremaks läinud.»

Mida edasi? «Praegu on selge, et ma ei saa hakata homseks treenima nelja aasta pärast algavaks olümpiaks. Praegu tuleb sellest hooajast päästa, mis päästa annab. Hooaja alguses ütlesin küll, et tahaks neljal korral punktile jõuda, proovin veel maksimumi võtta, et seda päästa. Pean nüüd laskmisega õnnestuma, sest suusapool on enda kohta õiges suunas.»