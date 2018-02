Lõpuks kulla teeninud Bø Postimehele: täna sõrmed polnudki külmunud!

«Täna oli veidi soojem, vähem tuult ning stardist alates oli mul hea tunne. Mul oli palju jõudu. Ma ei mõelnud kordagi, et peaksin end tagasi hoidma. Läksin täiega panema! Olen väga õnnelik, et mul oli seda jõudu, sest see viis mind kolmandalt kohalt esimeseks.»