Kõik sportlased sihivad enda tippvormi olümpiamängudeks. Mõni paremini, mõni halvemini. Kuid pea alati on võistlustel favoriidid, kelle võimalusi olümpiakulla võitmiseks peetakse teiste omadest paremaks. Ometi pole spordis enne võistlust mitte kunagi võitja nimi kivisse raiutud. Eilne naiste laskesuusatamise 15 kilomeetri individuaalvõistlus oli ehe näide, miks see nii on.