Olümpiavõitja salgas tõde ja rüvetas USA lippu

White vastas: «Ausalt, olen siin selleks, et rääkida olümpiast, mitte kuulujuttudest.»

Asi on aga selles, et Lendava Tomati hüüdnime poolest tuntud legendaarne lumelauasõitja teeb spordi kõrval ka muusikat ning tema bändi Bad Things trummar Lena Zawaideh kaebas mehe ahistamise eest kohtusse. Saaga sai lõpu 2017. aasta mais, kui pooled jõudsid kohtuvälise kokkuleppeni. Paraku«soojendati» vana teema olümpial taas üles.

Täna ütles White NBC uudistele, et ta vabandab sõna «kuulujutt» kasutamise eest. «See oli väga halb sõnakasutus nii tundlikul teemal,» ütles White. «Palun südamest vabandust.» Ta lisas, et on nüüd muutunud ja targemaks saanud ning enam «selliseid asju ei tee».