Sada lasku ja pikksilm ehk Ühemehebändi õhtu tiirus

Esimesed naised on tiirus ja Eesti koondise lasketreener Indrek Tobreluts märkab, et tuule suund on võrreldes pealelaskmisega muutunud. «Kas Johanna juba läks?» pöörab ta otsemaid pilgu pikksilmalt selja taha, stardikanga poole. Jah, Johanna Talihärm tuiskas viiv tagasi 12,5 km pikkusele teekonnale.