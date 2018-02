Napilt medalita jäänud USA suusataja: olen üllatunud, et ma viimasel tõusul ei minestanud

26-aastane Diggins on ühekordne maailmameister (2013. aastal Val di Fiemmes paaristeatesõidus Kikkan Randalliga) ja neljakordne medaliomanik, kuid olümpiamängudel pole ameeriklannal õnnestunud medaliarvet avada.

Digginsit jäi eraldistardist sõidus medalist lahutama 3,3 sekundit. «Mul pole kahju, et jäin medalita, vaid olen õnnelik, et suutsin põrgulikult võidelda,» sõnas ameeriklanna pärast võistlust sotsiaalmeedia vahendusel. «Ma andsin endast kõik ning tegelikult olen üsna üllatunud, et ma viimasel tõusul ei minestanud.»