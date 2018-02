Tormis Laine lubab eestlaste vana harjumuse murda

Tormis Laine usub, et tal on särama löömiseks veel mitu aastat aega.

Tormis Lainet (17) häirib, kui ütlen küsimuse sees murdmaasuusatajate kohta «suusatajad». Austrias kutsutakse nii vaid mäesuusatajaid. «Eks me näe, kui pikalt see Eestiski nii veel on. Olen üpriski kindel, et mingil hetkel see muutub!» lubas viimased seitse aastat Austrias elanud olümpiadebütant.