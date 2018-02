Napilt medalita jäänud Dukurs brittide imekombinesoonist: mina ei pea seda petmiseks

Dukurs ei soovinud Postimehe küsimusele vastates ebaõnnestumises tehnoloogiat süüdistada. «Tegin ise viimases sõidus vigu. Tehnoloogia areneb, ka meie alal. Britid näitasid, et sellest on kasu. Ma ei pea nende tegutsemist ebaõiglaseks – kui keegi sõidab kiiremini, ei tähenda see veel, et ta petab. Miks mitte kasutada?» sõnas 33-aastane lätlane ning lisas, et ei tea, kas ja kaua tippspordis jätkab.