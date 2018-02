Postimehe aruanne: kas USA hokikoondis suudab korrata 1980. aasta imet?

Muuseas, Donato näol tegemist on teise põlve olümpiasportlasega – tema isa Ted Donato kuulus 1992. aasta Albertville’i olümpial neljanda koha saanud USA meeskonda.

Kas USA hokikoondis on suuteline 1980. aasta imet kordama?

Jutud ja video Lake Placidi 1980. aasta imest jääl, kui USA üliõpilastest koosnev meeskond sai finaalis jagu Nõukogude Liidust, on toredad. Ning olukord Pyeongchangis mõnevõrra 38 aasta tagusega sarnane. NHLi mängijate mitteosalemine andis kuuest jäähoki suurriigist kõige valusama hoobi ilmselt just USA meeskonnale, kelle 25-mehelises koosseisus on sama palju Šveitsi kõrgliigaklubidesse kuuluvaid mehi (viis) kui KHLi mängijaid.