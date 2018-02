Tiitlivõistluste parima tulemuse sõitnud Tammjärv edastas tänusõnad norralasele Sundbyle

Raido Ränkel: ei tahtnud ennast lukku sõita

Andreas Veerpalu ja Raido Ränkel sõitsid kogu distantsi üsna sarnaselt ning kaotasid Colognale vastavalt +3.32,3 ja +3.38,0. Ränkel tõdes, et haigus on jätnud oma jälje.

«7,5 km jõuab sõita praegu enam-vähem tundega. Viimane ring oli päris raske. Läksin mõõduka tempoga välja, sest ei tahtnud ennast lukku sõita. Kaks ringi sõitsin tunde poolest normaalselt sõita. Haigus pani põntsu olümpiale. Palju asju jäi tegemata. Suusk lubas täna kõike, aga endal oli raske.»

Ränkel pole juba päris ammu ühtegi distantsi sõitnud, mistõttu oli temast palju oodata, et ta kõik 15 kilomeetrit ära kestaks. Küsimusele, kas praegune seis lubaks tal vähemalt 10 kilomeetrit ära kesta, vastas eestlane: «Eks ole näha. Mõne päeva pärast kestab ehk ära.»

Tervisega on Ränkelil enda sõnul praegu nii hästi, kui sellise seisu kohta öelda saab. «Tervise pool kehvemaks ei ole läinud. Sprint tundus haiguse põhjal täitsa hea. Oleks mees-mehe vastu tahtnud ka proovida. Eelsõit alati keeruline eestlaste jaoks. Pärast on lihtsam sõita,» avaldas eestlane kahetsust, et jäi kõigest 0,19 sekundiga sprindis veerandfinaali ukse taha.