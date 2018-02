Veerpalu: alustasin rahulikult, et jõuaksin lõpuni kesta

«Algus oli raske. Lõpp läks natuke paremaks. Midagi head ei olnud. Üritasin alustada natuke rahulikumalt, et teine ring kellelegi sappa võtta. Kohe alguses ei olnud seda head tunnet. Tagant püüdis mind üks kinni ja temaga sain koos sõita. Aga venelase tempo oli liiga kõva, temaga ei olnud võimalik kaasa minna,» võttis Veerpalu võistluse enda sõnadega kokku.

Võistluse taktikalise poolega jäi eestlane rahule. «Arvestades, et uisutehnika, siis pidin alustama rahulikult, et lõpuni kesta. Arvan, et taktikaliselt õige. Suusk oli väga hea.»