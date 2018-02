Mis toimub? Kõikidel mängudel poodiumile jõudnud vahtralehemaa koondis pole Pyeongchangis võitnud ühtegi matši!

Kanada naiste curlingukoondis on olümpial osalenud kuuel korral ning kordagi pole nad jäänud medalita. Nagano (1998) ja Sotši (2014) mängudel krooniti nad olümpiavõitjaks, Vancouveris (2010) said nad hõbemedali ning Salt Lake Citys (2002) ja Torinos (2006) jäid nad kolmandaks.

Pyeongchangi mängud on alanud katastroofiliselt. Esimesed kolm mängu on suursoosikud kaotanud. Avamängus tunnistati Lõuna Korea 8:6 paremust, seejärel jäädi 6:7 alla Rootsile ning tänases kohtumises alistuti skooriga 8:9 Taanile.

Kohalik meedia kirjutab, et tegelikult pole naiskond halvasti mänginud, vaid mängud on olnud tõesti väga tasavägised (nagu ka skoor seda tõestab) ning võib-olla on naised murdunud nõnda hiiglasliku favoriidikoorma all.