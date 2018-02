Tipphetked: olümpiarada rikastas Jõgeva kogemustepagasit

«Ma tahtsin riskida, aga otsustasin eilse pärast ettevaatlik olla. Tahtsin vähemalt ühe sõidu kirja saada,» ütles Jõgeva pärast esimest laskumist. «Stardiväravas mõtlesin, et jumala eest ei kukuks. Sain esimeses sõidus enesekindlust.» Teiseks sõiduks oli Jõgeva plaan juba rohkem riskeerida. «Mul ei olnud ajalist või kohalist eesmärki, aga mulle tundub praegu see päris okei,» kommenteeris ta oma esimese laskumise aega.

«Esimene olümpia – midagi suurt ei saa ju siit loota. Hea katse esimeseks korraks,» sõnas ta ning lisas, et sai olümpiamaitse nüüd suhu. «Kogemusrikas olümpia oli. Maailma tippudega võistelda on hoopis teine asi kui Norras FISi võistlustel. Väga suur võistlus ja üldse hästi lahe, et ma siia ikka sain! Staarid on ikka väga professionaalsed. Sõidu pealt näeb ka, mida nad on treeninud. Mingi aeg tahaks ikka nende tasemele jõuda, aga selleni läheb veel aega.»