Postimehe video: Saarepuu on hoolealustega rahul - ebaõnnestumist polnud

«Kindlasti on mul ka nüüd pinged maas. Kaks põhidistantsi on meil õnnestunud, oleme oma ära teinud. Ebaõnnestumist ei olnud,» kinnitas Anti Saarepuu, et Eesti murdmaasuusatajad said oma eesmärkidega Pyeongchangi olümpiamängudel hakkama.