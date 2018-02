Kroonimata kuninga viimane olümpialiug?

Nooremale, 33-aastasele Martins Dukursile tähendas see krahhi. Tal on kodus viis MM- ja üheksa EM-kulda ning kaheksa MK-sarja trofeed. Kõik need tiitlid on võidetud alates aastast 2010. Nüüd koitis päev, kui skeletonikuningas vaatas autasustamist sootuks kõrvalt - sel kümnendil esmakordselt!