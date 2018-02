Siim Kaasik: väärikalt kaotamise oskus

Spordis on paratamatu, et ühtesid peetakse enne võistlust paremaks kui teisi ning seetõttu riputatakse neile medalid justkui juba enne starti kaela. 22-aastasele mäesuusastaarile Mikaela Shiffrinile ennustati Pyeongchangi olümpialt näiteks kolme kuldmedalit: suurslaalomis, slaalomis ja Alpi kahevõistluses. Kõige kindlam pidi olema kuldmedal slaalomis, sest just sel alal on ta käimasoleval hooajal olnud ülitugev.