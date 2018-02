Diskvalifitseeritud Maltsev: võtan süü omaks!

«Saabas on üks millimeeter liiga suur. Siin juba teised arvasid, et jalgevahe oli liiga madalal, aga oli hoopis saabas. Kõik asjad kontrolliti ära, otsiti viga lihtsalt,» viitas Maltsev endise suusahüppaja Kaarel Nurmsalu spekulatsioonile enne olümpiat, mis kuulutas, et ühel võistlusel võetakse eestlane niikuinii maha. Nimelt olla kolm eestlast konkurentsis liiga palju ning rahvusvaheline alaliit proovib Nurmsalu sõnul sellega võrdsust tagada.

Eesti suusahüppajate treener Hillar Hein kinnitas, et reeglid on reeglid, kuid jäi eriarvamusele, et saabaste suurus mõjutab sooritust. «Sisuliselt see hüppele ei tähenda küll midagi. Reeglitest peavad kõik kinni pidama - see on selge.»