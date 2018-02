Eestlase soov oli eile sõita 20 parema sekka. Tänavu on ta korra seda ka suutnud, kui oli Davosis samal distantsil 13. Et eesmärki saavutada, alustas eestlane võistlust tavapärasest kiiremini. «Läksin täiega välja kõrgele kohale sõitma. Sain emotsionaalset jõudu juurde, kui nägin, et minu ees startinud mees hakkab mulle selg ees vastu tulema,» ütles Tammjärv.