Tipphetked: Valgevene vigurhüpete traditsioon sai kuldse jätku

Valgevene sportlased on võitnud läbi ajaloo taliolümpialt seitse kulda - neist neli on tulnud vigurhüpetes ja kolm laskesuusatamises. Kui laskesuusatamises on kõik kullad toonud neile Darja Domratševa, siis vigurhüpetes on neli erinevat võitjat.