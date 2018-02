Naispargisõitjaid, kes ka rennisõiduga tegelevad, pole palju. Õigemini on neid peale Sildaru vaid üks – ameeriklanna Devin Logan. Tõnis selgitab, et kuigi esmapilgul tunduvad alad üsna sarnased ja osaliselt on seda ka trikid, on rennisõidutehnika hoopis teistsugune. «Lisaks on pargisõit tunduvalt loomingulisem, sest seal on alati uus rada. Renn on alati ühe ja sama kujuga ning täpselt raamides,» selgitab ta. «Eks sellest sõltubki, mis kellelegi sobib.»

Vigurhüpped – akrobaatika suuskadel

Kui pargisõit ja rennisõit on nutiajastu laste ehk uue koolkonna lemmikud, siis vana kooli austajad armastavad Tõnis Sildaru sõnul vigurhüppeid ja küngaslaskumist.

«Aasias on vigurhüpped eriti tugevad,» räägib ta. Ometi on see ala näiliselt väga sarnane järjest populaarsemaks muutuva Big Airiga, kus tähtis on üks võimalikult tehniliselt keerulise, kuid stiilipuhta sooritusega hüpe. Vigurhüppajad ja Big Airi mäest alla tuhisevad sportlased peavad ise neid alasid täiesti erinevaks.

«Vigurhüpped on puhas akrobaatika, kus tähtsad käte ja jalgade sirutused, Big Air on natuke vabam. Vigurhüpetes õpitakse enamasti ära üks hüpe ja kogu aeg tehakse identset liigutust – sõidetakse hüppesse otse ja keeratakse vaid ühele poole, mingeid selg ees või vasakule-paremale hüppeid ei tehta. Big Air on mitmekülgsem ja oluline on loovus,» selgitab Tõnis.

Kong Fanyu naiste vigurhüpetes FOTO: LOIC VENANCE/AFP

Muidu skeptilised olümpiaisad nägid, et Big Air kogub üha populaarsust ning Pyeongchangis kuulub see esimest korda programmi, kui selles võistlevad lumelauasõitjad. Et just pärast esimest katsetust lumelaual jõudis olümpiakavva ka freestyle-suusatamise rennisõit, ei tasu pahaks pidada šansse, et Pekingis võistlevad Big Air’is medalite nimel ka suusatajad.

Ometi ei usu Sildarud, et vigurhüpped Big Air’iga asendatakse. «Aasias on vana kooli koolkond nii suur, et vaevalt enne Hiina olümpiamänge vigurhüpped välja võetakse. See on ju nende medaliala,» sõna Tõnis.