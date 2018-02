1998. ja 2002. aasta taliolümpiamängudel jagus medaleid 24-le koondisele. 2006, 2010 ja 2014 oli medaliriike alati 26. Pyeongchangi taliolümpiamängud pole veel jõudnud poole peale – 102-st medalikomplektist on omaniku leidnud 46 (+ naiste 10 km eraldistardis välja antud lisapronks) –, aga medaliriike on juba praegu 23, mis lubab loota, et äkki on järgmisel pühapäeval toimuva lõputseremoonia ajaks on Torino, Vancouveri ja Sotši mängude jagatud rekord ületatud.