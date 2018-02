Staaride eraldamine äratas suursoosiku ellu

JÄÄHOKI. Kui hokiturniiri avavoor pööras elu B-alagrupis pea peale, siis eile taastus normaalsus – OARi võistkonna nime kandvad venelased nüpeldasid 8:2 Sloveeniat ja USA alistas 2:1 Slovakkia. See tähendas, et viimase vaatuse eel on seis ülipõnev: edasipääsulootusi hellitavad kõik neli koondist.