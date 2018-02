Täna või mitte kunagi: kas Mäkäräinen võidab esimese olümpiakulla?

Ühisstardiga sõitu, mis on ühtlasi ka naislaskesuusatajate viimane individuaalvõistlus Pyeongchangi olümpiamängudel, pääsevad maailmakarikasarja 15 paremat. Ülejäänud 15 sportlast selguvad mängude tulemuste põhjal.

Paraku ei kuulu nimekasse seltskonda ühtegi eestlannat: Pyeongchangis häid sõite näidanud Johanna Talihärm paikneb pingereas 34. kohal, mis tähendab, et vähemalt neli sportlast peavad stardist loobuma, et Talihärm püünele pääseks.

Aga millised laskesuusatajad võistlustulle astuvad? Nelja sportlasega on esindatud suurriigid Saksamaa ja Prantsusmaa. Rootsi, Valgevene ja Šveitsi laskesuusatajaid on stardis kolm. Teised riigid peavad piirduma ühe või kahe sportlasega. Kokku on esindatud tosin maad ja olümpiasportlane Venemaalt.