Rehemaa Šmiguni olümpialt eemalejäämisest: ei kujuta ette, kui Alaveri poleks Torinosse kaasa võetud

«See teema on minu jaoks täiesti arusaamatu. Meil läheb suurim lootus olümpiale ja tema treenerile ei leita olümpiadelegatsioonis kohta,» ei osanud kolmel olümpial osalenud Rehemaa antud olukorrale selgitust leida.

Suusataja võrdles situatsiooni omapärase näitega. «Ma lähen olümpiamängudele, olen mitmed aastad oma suusaparki valinud ja leidnud head suusad, aga järsku ütlen, et ma ei võta ühtegi paari suuskasi kaasa, vaid läheme Pyeongchangis spordipoodi. Ostame suvalise paari ja võib-olla ka õnnestub. Määrime selle ära ja äkki ongi hea suusk. Ma arvan, et kümnest korral ühel võibki olla.»

Ta jätkas: «Ma arvan, et iga treener tahab oma sportlast näha maailma kõige suuremal jõuproovil oma silmaga ja arvan, et sellel treeneril on teinekord ka väga hea nõu anda.»