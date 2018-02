Olümpiamängudel ajalugu teinud Cologna: eesmärk oli medal

Kusjuures samal distantsil on 31-aastane šveitslane nüüd kolmekordne (2010 Vancouver, 2014 Sotši ja 2018 Pyeongchang) olümpiavõitja. Ükski teine sportlane pole varem 15 km eraldistardist sõidus seda suutnud saavutada. Cologna üks kuld (2014 Sotši) on tulnud suusavahetusega sõidus.

«Minult oodati medalit. Ootused olid jälle kõrged. See survestas mind,» sõnas neljakordne olümpiavõitja võistlusjärgsel pressikonverentsil.

Cologna tegi Pyeongchangis avastardi suusavahetusega sõidus, kus šveitslane saavutas «alles kuuenda koha. «Pärast suusavahetusega sõitu ma ei teadnud, kus ma parasjagu paiknen, aga teadsin, et vorm on hea. Kui sa lõpetad kuuendal kohal, siis midagi on valesti. Seekord toimis kõik suurepäraselt,» tunnistas Cologna.