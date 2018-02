Tipphetked: Tšehhi lumelauasõitja võitis mäesuusas olümpiakulla... laenatud suuskadel!

Lumelaua paralleelsuurslaalomis nii 2015. kui 2017. aastal maailmameistritiitli teeninud Ledecka edestas Sotši olümpiakulda Anna Veithi (Austria) ühe sajandikuga.

«Ma olin vist ainus lumelaudur. Teised tüdrukud ei riskinud, neil võis olla palju pingeid peal. Ma üritasin lihtsalt parimat sõitu teha,» sõnas Ledecka pärast sõitu ning tunnistas, et ei osanud oodatagi, et ta tõesti võidab. Seda enam, et ta pidi vahetult enne võistlust suuski laenama.

«Arvasin, et minu aeg tablool on viga! Et nad muudavad teiste aegu. Ma ei usu seda siiani. Ma olen nii üllatunud!»

Siiski tunnistas Ledecka, et on mäesuusakullast varemgi unistanud. «Arvasin, et see tuleb minu karjääris palju hiljem! Vapustav, kui selliseid asju juhtub!»

Ledeckat on Pyeongchangis toetamas ka tema perekond. «Nägin oma ema. Küsisin talt, kas see nägi okei välja ning ega ma ei eksinud. Nad olid sama üllatunud kui mina!»