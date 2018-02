Kardetud noroviirus murdis Pyeongchangis esimesed sportlased

Korraldajate sõnul on juhtumeid olnud 261, millest 17 tuli ilmsiks eile. Kokku on karantiinis viimastel andmetel 44 inimest.

Kui algselt räägiti, et viirus ringleb sportlaskülas, siis korralduskomitee esindaja Sung Baik-you sõnas pressikonverentsil, et Bösch – seesama mees, kes interneti oma eskalaatorivideoga hulluma lõi – haigestus hoopis mujal.

«Tegelikult olid nad (koos Ambühliga –toim) Phoenixi lumelauapargis, sest neil olid seal võistlused.»

Šveitsi koondise pressiesindaja sõnul on Bösch ja Ambühl koondisest eraldatud, kuid ei välista, et nad paranevad kiiresti. «Kõik ülejäänud sportlased on väljaspool ohtu.»

Eesti koondise arst Mihkel Mardna rääkis nädal tagasi, et tippvormi jõudes võib sportlaste immuunsüsteem olla pisut nõrgemas seisus ja viirusinfektsioonidele vastuvõtlikum.

«Olümpiamängud on suur rahvaste kogunemine ja kõik võib alguse saada vähesest. Me ei tea, kust see noroviirus pärit on - kas Koreast endast või tõid selle külalised Euroopast või mujalt maailmast.