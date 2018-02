Olümpiavõitja: kui Kelly oleks täna võistelnud, seisaks ta siin minu asemel

«Kelly vigastus oli freestyle-suusatamise kogukonnale suur löök. Me tõesti tundsime temast täna puudust. Kelly on nii teistele tüdrukutele kui mulle motivatsiooniks, ta innustab meid tagant. Olen jätkuvalt veendunud, et ta on parim suusataja. Kui ta oleks täna siin olnud, seisaks ta minu asemel,» ütles Höfflin, keda pidas ka Sildaru tänase võistluse üheks favoriidiks.

Veel hiljuti pidas 27-aastane Höfflin X-mänge tähtsamaks kui olümpiat. Kas ka nüüd? «Jah, ma ütlesin seda mõni kuu tagasi, sest X-mängudele on raskem pääseda. Nüüd tahaksin mõelda, et nad on mõlemad võrdselt tähtsad.»