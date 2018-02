USA hokikoondist mudib tuntud rockbändi massöör

Willmann, kes leidis aega bändi maailmatuuri kõrvalt, tunnistas, et töö hokimeestega on sarnane. «Pole ju suurt vahet hokimängijal ja rokistaaril. Mõlemad lähevad suurele lavale ja annavad oma etenduse publikule,» võrdles Willmann.

Tehniliselt on kahel tööl siiski vahe, sest hokimees oma tugevate musklitega nõuab jõulisemat massaaži kui muusik. «Mõlemad tööd on head,» võttis Willmann kokku. «Bändiga tuuril käimine on sama, mis hokimeeskonnaga võistlusel – tunned ennast justkui suure pere liikmena. Bändimeestega olen koos hommiku- ja lõunasöögil, käin nendega ujumas. Nad on saamas vanemaks ning enam ei tee rumalaid asju. Seks, narkootikumid ja muu elupõletamine käis 1980ndate aastate rocki juurde. Nüüd on see rohkem äri.»