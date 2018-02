X-mängude võitja edastas Sildarule lustaka sünnipäevatervituse

Küsimusele, kas või kuidas oleks Sildaru osalemine võinud võistluste käiku muuta, vastas 22-aastane norralane: «Arvan, et võistlus ei oleks olnud teistmoodi. Poodiumile jõudnud tüdrukud sõitsid väga hästi. Ma ei ole kunagi varem sellist taset näinud. Lahe on olla osa sellest arengust. Kindlasti oleks Kelly hästi sõitnud, kuid nagu näha, siis paljud väga head tüdrukud ei pääsenud finaali. Nii need asjad meie alal lihtsalt on. See sport on nii raske.»

Kuna Sildaru tähistab täna ka 16. sünnipäeva, edastas Christiansen eestlannale lustaka tervituse. «Palju õnne talle! Nüüd võib ta poistega välja minna, võib-olla tema isa lubab. Sünnipäev on aasta parim päev!»

Christiansen on ka ise korduvalt põlvevigastusega kimpus olnud ning teab väga hästi, mida Sildaru praegu üle elab. «Oleks hea teda siin näha. Mul ei ole tema taseme kirjeldamiseks sõnu. Ta on lihtsalt nii hea. Aga viimasel ajal on väga palju häid noori peale tulnud. Mina tunnen end juba sellel alal vanaemana,» ütles 22-aastane norralanna.