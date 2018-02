Kaks korda kodumaad vahetanud mäesuusataja: see oli perfektne lõpp!

Hudeci vanemad põgenesid totalitaarse poliitilise režiimi eest, kui Jan polnud veel üheaastanegi. Nüüd, 36-aastasena pani ta oma karjäärile Pyeongchangis punkti tšehhina. «Tunnen, et see oli viimane sõit. Kuid see oli perfektne lõpp ja olen rahul vaatamata katkestamisele,» ütles Hudec.

Vanemad kolisid algul Lääne-Saksamaale, kuid alates 1986. aastast siirdusid elama Kanadasse, kelle lipu all võitis Hudec Sotši olümpial ülisuurslaalomis pronksi. «Imelik on tõesti, kuidas ring sai täis,» ütles Hudec. «Mu vanemad kulutasid tohutult energiat, et pääseda kodumaalt minema, aga nüüd on nad juba ammu tagasi.»