Pyeongchangist medaleid korjanud Rootsi laskesuusakoondis avaldas oma salarelva

Martensson on nimelt Rootsi koondise meteoroloog, kes peab täpselt ennustama ilma võistluste ajaks ning oskama hinnata lumeolusid, et anda soovitusi määrdemeestele. «Fantastiline, et ta on meil töötanud 2002. aastast saadik,» ütles Rootsi peatreener Wolfgang Pichler. «See aitab palju. Teame alati ilma, lumeolusid ja kuidas see mõjutab suusatajaid. Kui sa saad ühelt inimeselt pidevalt õiget infot, siis tekib kindlus ja usaldusväärsus.»