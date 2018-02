Rootsi hokikuulsus: lihtsam on olla koondise kui NHLi meeskonna kapten

«Olümpiameeskonnas on märksa lihtsam olla kapten,» nentis Sundin. «Näiteks Torino olümpiameeskonnas olid meil väga kompetentsed mängijad ning periood kaptenina on ka lühem. NHL-is pead meestega vahel töötama ka hooajavälisel ajal. See töö nõuab rohkem pingutust ja vastutust.»

Kapten ei pea olema meeskonna parim mängija, kuid eeskuju väljaspool jääd ning tihti ka vahendaja treeneri ja teiste hokimeeste vahelistes lahkhelides. «Püüan alati näidata oma eeskuju ja teha kõike, mida meeskonna huvid nõuavad,» ütles enda rolli kohta USA Pyeongchangi olümpiatiimi kapten Brian Gionta, kes on Sundini kombel olnud kapten ka kahes NHLi klubis. «Nii palju on erinevust, et rahvuskoondises tuleb meeskond kiiremini liita tervikuks, sest turniir on lühike.»