Rootsile tõi slaalomikulla enam kui tuhat päeva kestnud eritrenn

«Suunamuutused käivad slaalomis väga kiiresti. Sa pead alati olema sammu ees oma liigutustest ja ajastama kõik pöörded täpselt,» rääkis Thoma. «Kõige tähtsam, et Fridal on kehaliselt hea tasakaal. Tuleb sõita plahvatuslikult, aga samas püsida stabiilsena. Tegime selles osas väga palju kuiva trenni.»

Thoma sõnul on tema hoolealune harjunud tegema rasket tööd. «Tulime ka siia teistest varem, treenisime alates 5. veebruarist,» ütles Thoma. Hansdotter on seni pigem napilt kulla kaotanud – tal on kolmelt viimaselt MMilt kaks hõbedat ja pronks –, aga nüüd tuli olümpiavõitjaks 0,05-sekundilise paremusega. «Tegime täppistööd,» muigas Thoma.