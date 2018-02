Postimehe aruanne: kuidas Ungarit esindav hiinlane Lõuna-Korea perfektse õhtu tuksi keeras?

Postimees käib Gangneungi jääareenil toimunud võistlust kajastamas ja sai vastused järgmistele küsimustele.

Mida see hiinlane siis täpselt tegi?

Kõik oli alanud Lõuna-Korea hästi. Kolm päeva tagasi naiste 500 meetri finaalis esmalt kuldmedali 22 sentimeetriga kaotanud ja siis sootuks diskvalifitseeritud suurfavoriit Choi Min-jeong võttis naiste 1500 meetri distantsil kindla olümpiakulla, kui edestas finišis rivaale kalendriga.

Järgnes meeste 1000 meetri finaal, kus Lõuna-Koreal koguni kaks esindajat – meeste 1500 meetri olümpiavõitja Lim Hyo-jun ja Seo Yi-ra. Võõrustajate duo oli poolteist ringi enne lõppu perfektsel rünnakupositsioonil, hoogu kogumas ja liiderduo (kanadalane Samuel Girard ja ameeriklane John-Henry Krueger) järele sööstmas, kui Ungarit esindav hiinlane Shaolin Sandor Liu ühte korealast müksas, kes kaotas tasakaalu ja sõitis seina ka teise mehe. Oligi võistlus mokas. Liu hiljem diskvalifitseeriti ja Seo võitis pronksi, aga Lõuna-Korea ootas täna Gangneungi jääareenilt kahte kulda.

Lõuna-Korea uisutajad Seo Yi-ra (vasakul) ja Lim Hyo-jun pärast kukkumist finaalis. Seo võitis lõpuks pronksi, aga mõlema mehe sihiks oli kuld. FOTO: MLADEN ANTONOV/AFP

Meeste 1000 m olümpiavõitjaks tuli kanadalane Samuel Girard. FOTO: MLADEN ANTONOV/AFP

Kas vastab tõele, et Lõuna-Korea jaoks on lühiraja kiiruisutamine taliolümpia kõige tähtsam spordiala?

Jah. Enne Pyeongchangi mängude algust oli Lõuna-Korea läbi aegade võitnud taliolümpialt 53 medalit, millest 42 lühiraja kiiruisutamises. Pyeongchangis alustati hästi, kui meeste 1500 meetrit võitis Lim Hyo-jun, aga naiste 500 meetrit läks, nagu eespool mainitud, nihu.

Gangneungi olümpiapargi ihaldatuim sihtkoht oli täna igatahes vähimagi kahtluseta jääareen, mille otsustavate sõitude ajal tuli leidus tribüünil mõni üksik vaba koht. Lõuna-Korea lipud vaatasid otsa igast areeni otsast ning publik elas võistlustele kaasa hoogsalt ja emotsionaalselt, aga samas ka asjatundlikult.

Publiku reaktsioonid jääl toimunud manöövritele on väga heaks orientiiriks, et saada sotti, kas äsjane möödumine oli suures plaanis tähtis või mitte eriti? Samuti kulub asjatundlik Lõuna-Korea publik marjaks ära sõidu järel, kui kohtunikud asuvad kordusi uurima ja pahategusid fikseerima. Samal ajal näidatakse kordusi ka suurel ekraanil ning publiku hõisked või ohked näitasid vähemalt 75% puhkudest ära, milline on kohtunike otsus.

Külalislahkete inimestena ei reserveerinud lõunakorealased oma vaimustust ainult enda sportlastele. Kui britt Elise Christie – temast tuleb veel hiljemgi juttu – pooleteise ringi jooksul tehtud kiirete ja osavate manöövritega viiendalt kohalt liidriks tõusis, kiitis publik seda vägevate ovatsioonidega.

Lõuna-Korea fännid lühiraja kiiruisutamise võistlusel. FOTO: ZUMAPRESS.com / MEGA/ZUMAPRESS.com / MEGA

Lõuna-Korea fännid lühiraja kiiruisutamise võistlusel. FOTO: David J. Phillip/AP

Lõuna-Korea fännid lühiraja kiiruisutamise võistlusel. FOTO: Julie Jacobson/AP

Kuidas tagatakse, et sisekurvides jääd täitsa puruks ei sõideta?

Jääle on märgitud neli rada (kõigi pikkuseks 111,12 meetrit), mille otsapunktid on teineteisest meetri kaugusel ning iga sõidu järel tõstetakse rajatähised uude kohta. Nõnda tagatakse, et konkreetset sisekurvitrajektoori kasutatakse ainult üks kord viie sõidu jooksul. Lisaks kastetakse mõlemad sisekurvid iga sõidu eel ja järel kastekannuga üle.