«Tegelikult jäin rahule, kui aus olla. Oma hüpe sai praegusel hetkel tehtud. Siit rohkem kui teise vooru hüpe välja võluda on ikka päris suur väljakutse. See mingi imehüpe polnud, täitsa tavaline hüpe. Praegu tegin lihtsalt oma soorituse ära,» sõnas ta. Ime all pidas Nõmme silmas kohta 20 seas.

Mida teha, et Nõmme saavutaks oma hüpetes uue taseme? «Tehniliselt on vaja mõned parandused teha. Füüsiliselt olen valmis kaugeteks hüpeteks, aga praegu on need hüpped tehnika taha jäänud. Vähemalt tean, mida tegema pean. Iga võistlusega saan järjest targemaks ja tean mida parandada,» vastas ta.