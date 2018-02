Postimehe aruanne: punaarmee valitses nii jääl kui tribüünil

Kaks esimest vooru jätsid õhku üle ühe küsimuse. Kuidas on võimalik, et: OAR kaotab Slovakkiale ja siis võidab Sloveeniat, kes saab eelnevalt jagu USA-st, kes seejärel alistab omakorda Slovakkia? Aga no on võimalik – sest see hokiturniir ei ole ühestki otsast tavaline. Kogu see pudru tähendas, et USA-l oli enne äsjalõppenud viimast vooru 4, Venemaal 3 ja Slovakkial 3 ning Sloveenial 2 punkti.