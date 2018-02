Soome lumelaudur: olümpia on üks suur raharaiskamine

Soomlase meelest pole olümpiamängude idee enam endine. «Ka siin on palju uusi rajatisi, mille ehitamisse on pandud meeletult raha, aga hiljem jäävad need kasutult seisma,» rääkis Tonteri Soome telekanalile Yle antud intervjuus. «Raha võiks kulutada hoopis kasulikumalt riigi siseprobleemide lahendamiseks ja inimeste heaks.»

Talimänge korraldav maa kulutab raha ka selleks, et olümpia pealt endale reklaami saada, kuid viimasel ajal on mängud toimunud riikides, kus rikutakse inimõigusi või suur hulk inimesi elab vaesuses – Tonteri toob näiteks Hiina, Venemaa ja Brasiilia.

«Olen mõelnud olümpia boikoteerimisele, aga siis peaksid seda tegema kõik lumelauasõitjad. Kui ma jääksin üksi eemale, ei annaks see mingit efekti,» sõnas Tonteri. Samal ajal on Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teeninud teleülekannete ja muude lepingute pealt nelja aastaga 57 miljardit dollarit.

«Kuid samal põhjusel ei tohi sportlased olümpial oma sponsoreid näidata. Kui lumelauasõitjail on ka erinevad videod ja me suudame olümpiavälisel ajal oma ala müüa, siis näiteks kelgutamine on ekraanil vaid iga nelja aasta tagant, aga sportlased olümpial osalemisest tulu ei saa.»