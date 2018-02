Üllataja Ledecka isa: tütar saab nüüd Tšehhis sama kuulsaks kui mina

«Temast saab nüüd Tšehhi fännide lemmik,» ütles isa-Ledecky, kes Esteri võitu Jeongseoni suusakeskuses ka oma silmaga nägi. «Pole sõnu, et kirjeldada, kui uhke ma olen. See on imeline ja ta on selle ära teeninud oma töö ja pühendumusega spordile.»

55-aastaselt Ledeckylt, kelle Shakespeare’i Hamleti põhjal kirjutatud rock-ooperit on näinud üle maailma 1,3 miljonit inimest, küsiti, kas ta nüüd pühendaks laulu ka tütrele. «Kuulge, see on hea idee!» leidis isa. «Mina olen küll muusik, aga tütrel on spordigeenid emapoolse vanaisa Jan Klapaci kaudu. Ta kuulus Tšehhi hokikoondisse, kes 1969. aasta MM-il alistas NSV Liidu, kui meie riikide vahel valitses vaen Nõukogude vägede sissetungi tõttu.»

Isa ütles, et lastele anti vaba valik, kas olla sportlane või pigem kunstiinimene. «Esteri vend Jonas tegeles ka lumelauasõiduga, kuid nüüd on hoopis pühendunud maalimisele ja koomiksite joonistamisele,» märkis Jan Ledecky. «Meie ei ole kellelegi midagi peale surunud, pigem hoidsime tütart tagasi, et ta ühel päeval suusanõlvadel pingutusest ei sureks. See on olnud meie ainus probleem Esteriga.»