Koeraliha söömise teema tõusis olümpial taas tähelepanu alla

Nimelt uuriti, kuivõrd palju on korraldajad mures või puudutatud, et USA ajakirjanduses ilmub igal päeval lugusid koeraliha söömise teemal.

«Pyeongchangi piirkonnas pole me leidnud ühtegi kohta, kus koeraliha müüakse. Ning Lõuna-Koreas on üha enamatel perekondadel koer lemmikloomaks, mis näitab minu meelest päris hästi, mis on korealaste viimase aja arvamus koeraliha söömisest,» sõnas korralduskomitee esindaja Sung Baik-you.