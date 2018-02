Saarepuu annab aru: mille taha jäi unistatud kümnes koht?

Avavahetuse sõitja Veerpalu kaotas vahetust üle andes liidrile 1.36,8. Kärp andis oma vahetuse kiireimaga võrreldes veel kaks minutit ära ning vahe liidritega kasvas juba 3.27,7 peale. «Sinna see võistlus läks,» viitas Saarepuu kahele esimesele vahetusele.

«Andsime klassikas väga paju ära. Andreas kaotas poolteist minutit, Algo veelgi rohkem. Iseenesest tegi Veerpalu seda, mida ootasime – ta võitles kõvasti. Algo esituse üle ei saa head meelt tunda. Teine vahetus on küll alati kõva, aga ta kaotas palju. Tagant järele mõeldes pidanuks ta võib-olla startima ka suusavahetusega sõidus? Täna sõitis ta tuimalt, särtsu jäi väheks. Aga võib-olla oligi see hea lahtisõit 50 kilomeetriks,» kommenteeris Saarepuu võistluse esimest poolt.

Kas Saarepuu jäi enne starti tehtud otsustele ka tagantjärele kindlaks? «Jah. Marko (Kilp - toim) poleks täna kindlasti vähem kaotanud kui Algo. Isegi, kui me vahetusi oleks vahetanud, oleks Karel ja Raido ikkagi uisku sõitnud. Midagi teistmoodi poleks ma teinud. Marko poleks tänasel hetkel paremini sõitnud.»

Kes esindavad Eestit 21. veebruaril sõidetavas paarissprindis? «Kuulan sportlased ära ja teen 20. kuupäeva lõunaks otsuse. Vaatame, kuidas Raido taastub ja kuidas läheb Markol homne kiirustrenn. Praegu ütleks, et Karel on kõige kindlam, aga see pole veel otsustatud. Kindlasti peavad kõik kolm mees valmis olema.»