Väsinud Ränkel: võiks juba koju minna

Ränkel sõitis täna Eesti neljandat vahetust ning näitas rajal 11. aega, kaotades vahetuse kiireimale 1.41,2. Võistluse järel tunnistas eestlane, et unistati ikkagi kõrgemast kohast, täpsemalt kümnendast. «Sisimas lootsime kümne hulka sõita. Et äkki mõnel suurriigi sõitjal on kehv päev. Aga esimesest vahetusest oli näha, et kõik on päris hästi häälestunud,» ütles Ränkel.

Küsimusele, mis mehe edasised plaanid on, vastas eestlane: «Koju võiks minna. Pikalt on siin oldud ja sellist päris õiget tunnet pole. 50 kilomeetris ma kindlasti ei võistle, ma ilmselt ei jõuaks seda läbigi sõita. Paarissprindi otsuse teeb treener. Karel on praegu päris hea olnud. Marko seisu täpselt ei tea, aga võib-olla on nemad parim paar. Suvel ei kahelnud ma kordagi, et ei peaks paarissprinti sõitma, kuid praegu on see kahtlane.»