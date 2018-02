Põhja-Korea mäesuusataja: treenin üheksa tundi päevas!

Esimeses sõidus ootas viimasena laskunud mehi kaks tundi 25-liikmeline laulukoor, kelle ingellikud hääled asendasid tavalisi alpi pasunaid ja lehmakelli. Teises sõidus oli ootus jälle pikk, kuid see tasus ära, sest mehed jõudsid finišisse.

«Mul on au olla Põhja-Korea olümpiasuusataja,» ütles Kang intervjueerijale juba enne, kui ta jõudis küsimusi esitada. «Vaatasin, kuidas teised suusatajad mäest laskuvad ja planeerisin selle põhjal enda strateegia.» Kang tunnistas, et on olümpia nimel treeninud üheksa tundi päevas ja enda eeskujuks nimetas korealane mitte liiga tugevat Marcel Hirscherit, vaid 33. kohale tulnud austraallast Dominic Demscharit.