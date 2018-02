Soome hokinaised pakatavad enne poolfinaali USAga enesekindlusest

«Keegi pole meie käest küsinud,» ütles Soome ründaja Michelle Karvinen, et finalistid pole sugugi ette teada. «Võitleme. Ja usun, et suudame võita.» Kui Kanada naiskond on võitnud neli olümpiakulda, siis soomlannade poolfinaalivastane USA on korra varem finaalist välja jäänud, kui kaotas 2006. aastal Torinos poolfinaalis Rootsile karistusvisete järel 2:3.

Alagrupiturniiril oli Soome ameeriklannadele kaotanud 1:3, kuid põhjanaabrite arvates on neil varu taseme tõstmiseks. «Meil on imeline naiskond» rõhutas Karvinen. «Enam me ei pea lootma üksikutele mängijatele, vaid oleme tervikuna tugevamaks saanud.»

Väravaid on visanud ka Soome kaitsemängijad nagu näiteks Minnamari Tuominen. «See on väga hea näitaja,» ütles Karvinen. «Meid on alati peetud hea väravavahi ja kaitsega naiskonnaks, aga nüüd suudame rohkem skoori teha ning meil leidub ründavaid kaitsemängijaid.»